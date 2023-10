Konec zlatých časů. Přistěhovalci v Portugalsku přijdou o nízké daně

Nedostupné bydlení není jen český problém. Zatímco Češi zatím jen odložili nákupy nemovitostí a snaží se v rodinných rozpočtech najít peníze na mnohem dražší splátky hypoték, Portugalci kvůli bytové mizérii vyrazili do ulic.

Jedním z kroků proti bytové drahotě je i zrušení systému, který umožňoval některým přistěhovalcům do země platit nižší daně, informuje Bloomberg. Takzvaný „non-habitual tax regime“ v Portugalsku aktuálně nabízí nižší daňové sazby po dobu 10 let pro některé osoby, které se do země přistěhují, ale nemají trvalý pobyt.