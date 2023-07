Michl: Musíme zůstat jestřáby. Inflace je stále vysoká a ČNB sazby nesníží

„Stále to ale není úroveň, se kterou jsme spokojeni. Stále to je úroveň vysoká, je to úroveň, která nám zatím neumožňuje snížit úrokové sazby. A je to úroveň, při které stále musíme mít jestřábí politiku, musíme zůstat jestřáby a zabezpečit hlavně to, aby inflace nezůstala rezistentní, aby dále klesala,“ řekl dnes Michl. ČNB podle dosavadních informací předpokládá, že svého dvouprocentního cíle u míry inflace dosáhne do poloviny příštího roku.