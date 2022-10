Nekonvenční kroky turecké centrální banky vyhnaly inflaci nejvýše od roku 1998

Uvolňování měnové politiky odrazuje zahraniční investory a podkopává kurz turecké liry. Ta se za posledních 12 měsíců propadla vůči dolaru o více než 50 procent. Do snižování úrokových sazeb tlačí banku autoritářský prezident Recep Tayyip Erdogan, který usiluje o to, aby základní úroková sazba do konce roku klesla pod deset procent. Turecký prezident se označuje za nepřítele vysokých úrokových sazeb a v rozporu s tradiční ekonomickou teorií tvrdí, že nižší úroky pomohu inflaci snížit.