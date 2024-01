Německo na zelené cestě. Z obnovitelných zdrojů loni vyrobilo 55 % elektřiny

Elektrifikace s pomocí obnovitelných zdrojů energie je pilířem plánu Německa na dosažení neutrality ve vypouštění oxidu uhličitého. Do roku 2030 chce Německo proti roku 1990 snížit emise skleníkových plynů o 65 procent, do roku 2040 o 88 procent a do roku 2045 hodlá dosáhnout emisní neutrality. To znamená rovnováhy mezi emisemi uhlíku a jeho pohlcováním z atmosféry.