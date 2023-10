Kopírujeme Němce a není to dobrá zpráva

Potvrzují to i data o zahraničním obchodu s elektřinou. Ještě v březnu měli Němci přebytek elektřiny a víc exportovali, než dováželi. Od dubna však roste čistý dovoz, který podle údajů Fraunhoferova institutu překročil desetinu domácí spotřeby.

Konkrétně v září museli Němci využít skoro pěti terrawatthodin (TWh) převážně ze Skandinávie, ovšem také od Čechů odebrali skoro o 300 gigawatthodin (GWH) více, než do Česka vyvezli (pozn. red.: TWH obsahuje tisíc GWH). Důvodem záporné bilance přitom není nedostatek zdrojů.

To má nejhorší dopad na firmy s velkou spotřebou, které musely podle Eurostatu nakupovat v první polovině roku kilowatthodinu elektřiny po 15 centech (3,70 korunách) bez daně, i když ještě před dvěma let platily třetinovou taxu. To je také podle Spolkového svazu německého průmyslu (BDI) důvod, proč klesá výroba v energeticky náročných odvětvích, například u chemie téměř o pětinu výkonu roku 2019, u zpracování kovů včetně hutí o víc než desetinu. Na energeticky náročném průmyslu přitom stojí celá německá ekonomika.