Obchody se poplatku pro OSA za puštěné rádio nezbavily, varuje právník

Mnohé interpretace, šířící se především po sociálních sítích, ovšem naznačovaly, že by změna měla automaticky znamenat konec takových poplatků pro malé podnikatele. Tento výklad se ovšem ukazuje zřejmě jako mylný, ačkoli původní záměr poslanců Jakuba Michálka (Piráti) a Šimona Hellera (KDU-ČSL) takový byl. Podle osloveného právníka povinnost nekončí a přesný výklad zákona musí určit soud.

Redakce SZ Byznys oslovila Michálka. „Určitě to není tak, že by se to týkalo každého podniku,“ reagoval poslanec na dotaz, zda budou muset všechny drobné provozovny dál platit poplatek, a odkázal na svůj pořad Reflektor. V něm uvádí, že konkrétně klasické drobné železářství či kadeřnictví na venkově, kde zaměstnanec poslouchá písničky sám, platit nemusí, zatímco velké nákupní centrum, kde podkresová hudba hraje celý den, platit musí. Stejně velké prodejny se stavebninami či luxusní kadeřnictví, které na hudbu lákají zákazníky, od poplatku osvobozeny nejsou.