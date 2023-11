Čechům narostly dluhy

Počet lidí s dlouhodobým dluhem podle dat registru klesl meziročně o tři procenta (téměř 30 tisíc lidí) na 1,07 milionu. Naopak se zvýšila průměrná částka, a to o šest procent, tedy 133 tisíc korun na 2,52 milionu korun.

Nejvyšší objem dluhu na bydlení, 1,16 bilionu korun, má věková skupina ve věku 35 až 44 let. Výrazný meziroční vývoj je však podle BRKI znatelný hlavně u mladších a starších skupin. Nejvyšší pokles objemu o 19,5 procenta zaznamenala nejmladší věková skupina 15 až 24 let, o téměř 16 procent pak poklesl objem dlouhodobého dluhu u lidí ve věku 25 až 29 let.