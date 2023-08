Češi se noří do dluhů, peníze na chod rodiny občas nemá už čtvrtina z nich

Češi se čím dál častěji dostávají do svízelných životních situací. Počet těch, kdo zažil finanční obtíže, stoupl meziročně o víc než šest procentních bodů. Zatímco loni řešilo finanční diskomfort 54 procent lidí, dnes už to je téměř 60 procent.

Vyplývá to z mezinárodního průzkumu, který pro skupinu International Personal Finance (mateřská společnost českého Providentu) realizovala agentura Kantar na vzorku 500 respondentů ve věku 18 až 75 let.

Málo peněz na chod rodiny řešila aspoň jednou už čtvrtina Čechů. Loni to byla jen silnější pětina. Nejčastěji se s takovou situací potýkají lidé ve věku 35 až 44 let, jejichž podíl narostl za dvanáct měsíců z 20 procent na 34.

Meziročně se zvýšil také podíl lidí, kteří uvádí, že jim byla zamítnuta žádost o úvěr, a to bankou (nárůst o 30 %) či jiným věřitelem (nárůst o 85 %). Životní zkušenost s nezaměstnaností delší než jeden rok pak zmínilo 16 procent lidí – téměř o čtvrtinu více než před rokem.

„I my pozorujeme rostoucí počet žádostí o půjčku. Meziročně jde až o dvacetiprocentní nárůst,“ říká Lubomír Brůha, ředitel kreditních rizik v Providentu.

„Vidíme, že se lidé dostávají do dluhové pasti úplně zbytečně a podle dosavadního trendu usuzuju, že se situace bude zhoršovat,“ říká zakladatel fintechu.

Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni, který má na starosti dluhové poradenství, zatím výraznější nárůst lidí spadlých do dluhové pasti nevidí, nicméně upozorňuje na to, že mezi finančními problémy a exekucí bývá zpoždění.

„Pokud se klient dostane do prodlení se splácením, tak banka čeká zhruba pět měsíců, než to postoupí soudu. Pak už to jde rychle a přichází na řadu exekuce. Celkové zpoždění je ale minimálně půl roku,“ vysvětluje Hůle.