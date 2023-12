Jak vracet nevhodné dárky: Výhodu mají balíky koupené na „poslední chvíli“

Kdo se rozhodne dárek vrátit, měl by to udělat písemně, aby byl tento krok pro případný budoucí spor prokazatelně potvrzený. Telefonické odstoupení od kupní smlouvy sice možné je, ale nemusí být dostačující. Návody na odstoupení od koupě zboží jsou například na stránkách České obchodní inspekce (viz formulář níže), poradit vhodný způsob vracení zboží lze nalézt i na stránkách seriózních e-shopů.