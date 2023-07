Odborníci radí, na co si dát pozor při reklamaci zboží koupeného v cizině

Rádi byste si objednali zboží z ciziny a bojíte se, že pokud vám přijde vadný výrobek, nebudete ho moci vrátit? Nebo že budete chtít zboží později reklamovat, ale zahraniční společnost vám nevyjde vstříc? Pokud si objednáváte v rámci Evropské unie, neměl by být prakticky žádný rozdíl, jestli objednáváte z Česka, nebo z ciziny. Vztahují se na vás totiž pravidla Evropské unie o ochraně spotřebitele.

„Jak při nákupu zboží či služeb na internetu, tak prostřednictvím jiných prostředků na dálku (telefonicky, poštou) či mimo prodejnu (od podomního prodejce) má spotřebitel právo zboží do 14 dnů vrátit nebo odstoupit od smlouvy. Jedná se o tzv. lhůtu na rozmyšlenou či na odstoupení od smlouvy. Zákazník nemusí udávat žádný důvod,“ říká mluvčí české sekce Evropské komise Magdalena Frouzová.

Na některé zboží, jako je třeba některá elektronika nebo automobily, se navíc vztahuje takzvaná „eurozáruka“, tedy možnost reklamovat zboží v jiné zemi, než ve které jsme ho koupili. To je však zatím spíš výjimkou.

V případě sporu či nejasností se na ně může obrátit každý, a to bezplatně. Například na českou divizi (ECC) se podle údajů centra v roce 2021 obrátilo 2692 spotřebitelů, z toho 64 procent tvořili zahraniční spotřebitelé, kteří měli problém s českými nákupy, zbytek naopak tvořili čeští spotřebitelé, kteří potřebovali vyřešit problémy v zahraničí.

„Spotřebitel reklamoval zahradní stan, který měl být nepromokavý, ale při prvním silnějším dešti začalo plachtou protékat. Také se ukázalo, že trubky rezavěly. Nizozemský podnikatel odpovědnost odmítal s tím, že stan je pro příležitostné užití, a nikoli pro užití jako trvalý přístřešek. Po výzvě sítě ESC nabídl vrácení části zaplacené ceny, ale poté, co toto řešení spotřebitel odmítl, vyplatil plných 5279 Kč,“ popisuje centrum další z vyřešených případů.

„Někdy je zapotřebí nechat vyhotovit znalecký posudek, aby podnikatel reklamaci i při mimosoudním řešení sporu uznal. Co se týká reklamací například vůči polským podnikatelům, jde často o problémy s nábytkem, typicky u gaučů a postelí, ale rozhodně to není tak, že polské zboží je více kazové než to české, jen se u nás scházejí případy, kdy se spotřebitel s podnikatelem nedohodnou na řešení. Kupříkladu polský prodejce slibuje, že přijede vyřídit reklamaci ke kupujícímu domů, ale pak nezajistí ani svoz. V případě slovenských prodejců jde o reklamace vyloženě na dálku při nákupu přes internet,“ shrnuje Tichota.