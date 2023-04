Nekula chce levnější brambory. Je to nemravné, říká o vysokých cenách

Meziresortní skupina, která se zabývá vysokými cenami potravin, se znovu sejde příští týden, řekl také. Výsledky kontrol České obchodní inspekce (ČOI) nebo potravinářské inspekce k cenám potravin očekává během následujícího měsíce. Nekula to řekl v rozhovoru pro Blesk.cz .

Obchodní řetězce si podle Nekuly u jablek a brambor přirážejí 100 až 200 procent, mezi zemědělci a prodejci přitom u tohoto zboží nejsou prostředníci. „Není to trestné, není to nelegální, ale podle mě je to nemravné. Takže chceme vyvinout tlak na zlevnění i těchto dvou komodit,“ řekl ministr. Jak bude postupovat, zatím nechtěl uvést.