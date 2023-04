Počet lidí pečujících dlouhodobě o své blízké roste, stát je chce podpořit

Bylo jich tak téměř o 4 100 víc než v předchozím roce, tedy o 29 procent. Na dávku se vyplatilo asi 210 milionů korun. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která dávku na ošetřování vyplácí. Experti poukazují na to, že se stárnutím společnosti potřeba péče dál poroste. Ministerstvo práce plánuje úpravy podpory.

Toto ošetřovné je možné mít na péči o člověka, který strávil aspoň čtyři dny v nemocnici a podle lékařů potřebuje ještě aspoň měsíc celodenní opatrování. Podmínka pobytu v nemocnici se netýká nevyléčitelně nemocných s paliativní péčí. Volno si může vzít širší okruh osob (viz box) a mohou se v péči i střídat. Takzvaní dohodáři nemají na tuto dávku nárok.

„Vedeme debatu jak dlouhodobé ošetřovné upravit. Když je ho třeba prodloužit. Člověk nemá dlouhou perspektivu života a my řešíme, jestli se má (kvůli dalšímu vyplácení ošetřovného) vracet do nemocnice. Poznatky z praxe chceme zhodnotit,“ řekl ministr práce Marian Jurečka. Cílem plánovaných změn i dalších opatření je podle něj také to, aby se méně umíralo v nemocnicích a víc bylo možné dožívat v domácím prostředí mezi blízkými.