Podvodníků přibývá, zkouší to i jménem ČNB

„Digitalizace finančních služeb přináší klientům bank nejen výhody, jako například zjednodušení a zrychlení převodu peněz, ale i rizika. Měli by proto být obezřetnější než dřív a mít povědomí o novodobých tricích podvodníků. S tím, jak se finanční služby zrychlují a zjednodušují, se totiž zkracuje čas, za který můžou lidé v případě podvodu přijít nenávratně o své peníze,“ uvedl viceguvernér ČNB Jan Frait.

Zločinci využívají k podvodům okamžiky, kdy lidé nejsou ve střehu, řeší jiné věci nebo třeba vedou děti do školky, a tehdy mají mnohem větší šanci na to, že uspějí.

„O počítačových podvodech vím a sleduji, co se v této oblasti děje nového. I tak se mi ale stalo, že mě málem dostali. Prodávala jsem věci na internetu, ozval se takový milý zájemce a místo toho, abych od něj peníze dostala, tak nevím proč jsem mu dala údaje ke svému účtu. Vzápětí mi to došlo, tak jsem ho naštěstí stihla zablokovat, ale podvodník už si mezitím stačil převést peníze ze spořicího na běžný účet a chtěl pokračovat. Připadala jsem si hrozně,“ potvrzuje Klára S. to, že i zkušený člověk se v okamžiku nepozornosti může nechat nachytat.