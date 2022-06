Reálná mzda se propadá. Češi chudnou nejvíc za posledních dvacet let

„Kdyby odbory prosadily růst příjmů zaměstnanců o velikost inflace, vyvolalo by to další silný tlak na růst cen. To by následně vedlo k dalším požadavkům na růst příjmů zaměstnanců a nic by se tím nevyřešilo. Pouze by docházelo k roztáčení inflační spirály,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.