Šetření se jednomu z benefitů vyhne. Stát nechá výhody penzijku

Koalice se minulý týden shodla na úpravách úsporného (konsolidačního) balíčku. Bez dalších podrobností z něj za oblast benefitů vyplynulo to, že jejich daňové zvýhodnění zůstane zachováno s omezením do výše poloviny průměrné mzdy v předcházejícím období.

Ministerstvo financí (MF) nyní na svých stránkách upřesnilo, jak konkrétněji má nová úprava vypadat. „Všechny doposud od daně osvobozené nepeněžní benefity, které zaměstnavatel zaměstnanci poskytne, budou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob za dané zdaňovací období na straně zaměstnance pouze do výše poloviny průměrné mzdy (aktuálně 20 162 Kč ročně),“ uvedla Petra Vodstrčilová, mluvčí ministerstva.

Zaměstnanci budou moci podle ní nadále čerpat například příspěvek na zájezdy, kulturní nebo sportovní akce, na tištěné knihy a podobně a u příspěvku zaměstnavatele na stravování pracovníků má dojít ke sjednocení podmínek pro osvobození takového příspěvku bez ohledu na jeho formu. Stravenky by tak měly být pro firmy daňově uznatelné do výše 107,10 koruny (pro rok 2023).

Vodstrčilová tak zestručnila hlavní zásady, které jsou na stránkách ministerstva uvedeny přesně v paragrafovaném znění konsolidačního balíčku. Do benefitů patří i příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření. To však podle nové informace do výčtu osekaných benefitů zahrnuto nebylo.