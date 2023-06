Takhle se vás pokusí okrást: Přes telefon, mail nebo fakturu

Komerční banka loni zachytila 606 podvodů, což byl dvojnásobek proti roku 2021 a pětinásobek proti roku 2018. Zastavila tak 104 milionů korun, které by skončily na účtech podvodníků. Jakým podvodům její klienti nejčastěji čelili?

Jedná se o podvodný e-mail či telefon s cílem přesvědčit podřízeného (například účetní) k zaslání podvodné platby nejčastěji do zahraničí.

Znaky: Podezřelý e-mail přichází většinou z adresy tvářící se jako od nadřízeného. Nadřízený má dovolenou nebo je na služební cestě. Z mailu je patrný tlak na odeslání platby co nejdříve. Někdy je v mailu rozeznatelná nezvyklá komunikace ze strany nadřízeného, špatná gramatika, ale u nových případů, v nichž zločinci využívají umělou inteligenci, může být stylistika takřka k nerozeznání od stylu komunikace nadřízeného.

Na co cílí: Na menší a střední firmy s horším síťovým zabezpečením a na nepozorné pracovníky.

Znaky: Podezřelý e-mail přichází většinou z adresy tvářící se jako od obchodního partnera. Dochází k náhlé změně čísla účtu bez hlášení předem. Text tlačí na odeslání peněz co nejdříve. Komunikace probíhá pouze po e-mailu. Častá bývá nezvyklá kombinace zemí příjemce a banky příjemce (např. firma z Velké Británie posílá finance do Rumunska).

Jak se chránit: Nečekané faktury ověřovat přes více komunikačních kanálů s protistranou, vždy kontrolovat adresu e-mailu, být obezřetný k netypickým transakcím a v případě nejasností volat nadřízenému. Ve vztahu s dodavatelem se vyplatí mít smluvně podchyceno to, že když dochází ke změně účtu, musí na to společnost předem písemně a se všemi náležitostmi ověřujícími její identitu upozornit.

Nabídky na odkup zboží na portálech, jako je Bazoš, Sbazar, Hyperinzerce či Marketplace. V následné konverzaci podvodníci pošlou podvodný odkaz na „přijetí platby“, který vede na phishingovou stránku „zásilkovny“, která dále vede na přihlášení do internetového bankovnictví (IB). Cílem je dovést oběť do momentu, kdy se přihlásí do IB a všechny notifikace bez čtení potvrdí, čímž předá přístup ke svým penězům.