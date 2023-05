Příměří mezi ČNB a vládou? Guvernér Michl jednal s premiérem Fialou

Premiér Petr Fiala (ODS) se shodl s guvernérem České národní banky (ČNB) Alešem Michlem na tom, že je potřeba pokračovat v boji proti inflaci. Fiala to řekl novinářům po dnešním jednání, kterého se účastnil také ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Je to jen pár týdnů poté, co si Fiala s Michlem ve veřejném prostoru vyměnili názory, kdo za současnou inflaci vlastně může.