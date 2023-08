K akcionářům ČEZ míří rekordní dividenda

Období pro vyplácení dividend za příslušný obchodní rok je čtyřleté. To znamená, že jsou vypláceny od prvního výplatního dne po následující čtyři roky. Konečné datum je stanoveno na 31. července 2027.

3) z datové schránky příslušného akcionáře do datové schránky České spořitelny, jejíž identifikátor je: wx6dkif

Česká spořitelna, a.s.

1) prostřednictvím aplikace České spořitelny, využívající k ověření akcionáře bankovní identitu (Bank iD). Do aplikace je možné vstoupit přes tento odkaz

Ten nemusí být veden přímo u České spořitelny, ale u jakékoliv banky, jejímž prostřednictvím se akcionář do aplikace přihlásil. Identifikaci prostřednictvím bankovní identity umožňují Česká spořitelna, ČSOB, Airbank, Komerční banka, Moneta, Raiffeisenbank a Fio banka.

„Zavedením tohoto inovativního způsobu vyplácení dividend vycházíme vstříc našim akcionářům. Snažíme se celý proces co nejvíce zjednodušit a urychlit. Akcionáři si tak budou moci o výplatu dividend požádat kdykoliv a odkudkoliv, stačí využívat bankovní identitu. Peníze jim následně budou zaslány na jejich bankovní účet,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Aplikace umožní vyplatit i nevyplacené dividendy z minulých let, u kterých ještě neskončilo čtyřleté výplatní období – tedy zpětně až do roku 2019.

„Žádosti doručené v pracovní dny zpracuje banka bez zbytečného odkladu a nejpozději do dvou pracovních dnů poukáže (částku) na účet,“ píše ČEZ.

Akcionáři, kteří neměli zajištěnou výplatu přímo přes správce akcií, mezi něž patří obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, penzijní fondy či banky, dosud museli osobně zajít na pobočku České spořitelny s pokladnou. To už však nebude nutností.

„Loni na to navíc měli jen listopad a prosinec. Kdo nechtěl na pobočku nebo to nestihl, mohl požádat o bezhotovostní výplatu. To šlo sice i elektronicky například s elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku – ty ovšem nemá každý a nejsou úplně zdarma. Další možností bylo třeba zaslání dopisu s ověřeným podpisem na adresu banky,“ popisuje server Penize.cz.