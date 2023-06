Rekordní výplata pro akcionáře ČEZ. Valná hromada odhlasovala výši dividendy

Energetický gigant ČEZ akcionářům vyplatí rekordní dividendu ve výši 145 korun za akcii, což při současné ceně akcie podniku 1045 korun představuje téměř 14procentní dividendový výnos. Do Kongresového centra v Praze dorazilo více než 700 akcionářů, během večera jich v sále zůstaly už jen nižší stovky. Valná hromada o výši dividendy rozhodla po více než 12hodinovém jednání.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v pondělí k návrhu vyšší dividendy ČEZ novinářům řekl, že by přinesla do státního rozpočtu asi deset miliard korun navíc. Peníze by posloužily zejména na pokrytí nákladů, které způsobily vysoké ceny energií, tedy na kompenzace domácnostem a firmám, na příspěvek na bydlení a na mimořádnou valorizaci důchodů.