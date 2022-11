Říjnová inflace klesla jen díky „fintě“ statistiků

Přestože je úsporný tarif vyplácen v podobě příspěvku na úhradu nákladů za energie, statistici se rozhodli, že tento příspěvek odečtou od ceny energií. Tím ji vlastně zlevnili a inflaci tak de facto uměle snížili. Podle odhadu ekonomů by bez použití této metodiky inflace naopak byla vyšší a dosáhla by 18,6 procenta.

Poněkud nízká inflace, která byla zveřejněna ve čtvrtek, tak mohla kdekoho zaskočit. Například analytici zpravodajské agentury Bloomberg počítali s růstem cen o necelých 18 procent. Dokonce i Česká národní banka (ČNB) ve své nejnovější podzimní prognóze odhadovala vyšší hodnotu, a to 17,4 procenta.

Nebývalý rozdíl v převážné většině odhadů inflace a v její skutečné hodnotě je podle ekonoma Lukáše Kovandy z Trinity Bank do značné míry dán právě metodikou, jakou ČSÚ zvolil k zachycení dopadu zavedení energetického úsporného tarifu a odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje.

„V říjnu díky zavedení obou opatření statisticky poklesla cena elektřiny meziročně o zhruba 38 procent, zatímco nebýt těchto opatření by naopak její cena rostla o přibližně 35 procent. Jestliže by na tato opatření nedošlo, říjnová meziroční inflace by činila nikoli 15,1 procenta, ale 18,6 procenta,“ uvedl ekonom.