Sestra nejdražší whisky míří do dražby. Zrála šedesát let

Jedna z nejžádanějších láhví whisky na světě jde do dražby. Londýnská aukční síň Sotheby's v listopadu nabídne téměř stoletou jednosladovou whisky The Macallan Adami 1926, jejíž cena se odhaduje až na 1,2 milionu liber (34 milionů korun). Ve čtvrtek ráno to uvedla to agentura AP.