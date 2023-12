Spočítali jsme cenu štědrovečerní večeře pro čtyři lidi

Čím to, že inflace ušetřila vánoční stůl? V první řadě je to tím, že letos od začátku roku zlevňuje mléko od farmářů, což se nakonec na podzim promítlo do mírného snížení cen mnoha mlékárenských výrobků v regálech obchodů. Ve vánočním menu se to ukázalo na nižší ceně za bílý jogurt, smetanu, polotučné mléko a máslo.