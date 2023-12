Ve většině velkých měst teplo podraží. Prošli jsme ceníky pro rok 2024

Teplárny postupně zveřejňují ceníky pro rok 2024. Některé měnily ceny tepla už letos na podzim, jiné náklady plně promítnou až do nových cen. Konečná částka se různí podle paliva, z nějž energii vyrábějí. Podle mluvčího teplárenského sdružení Pavla Kaufmanna se u uhelných tepláren ceny zvednou o šest až 30 procent. „Ty nejvyšší nárůsty jsou tam, kde teplárny vloni ani letos ještě nepromítly do cen plně své zvýšené náklady a pokryly je z vysokých cen elektřiny a úspor,“ popisuje Kaufmann.

Teplárny většinou vyrábějí i elektřinu, takže nárůst cen mohly pokrýt z vyšších prodejních cen elektřiny. Ty od začátku roku ale výrazně klesly. „Je to sice dobrá zpráva pro spotřebitele, ale současně to snižuje možnost stabilizovat ceny tepla z tepláren,“ říká Kaufmann. Cena tepla vyráběného z uhlí by neměla překročit průměrnou hranici 900 Kč za gigajoule (GJ) a stále zůstává levnější než teplo vyrobené z plynu.