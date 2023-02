Tohle Česko ještě nezažilo. Ceny jídla i energií rostou nejvíc v historii

Zadarmo to nebude. Lze čekat mírný růst nezaměstnanosti, bankroty podniků. Obchodníci navíc mohou šponovat ceny, dokud je zákazníci budou ochotní platit.

Nyní by už podle statistiků měly být ceny na stropě a začít klesat. V létě by inflace místo nynějších 17,5 procenta měla činit 10 procent.

Od prosince do ledna vyrostly ceny o šest procent. Něco podobného samostatné Česko ještě nezažilo. Ve stejné době v Evropě už inflace brzdila, dokonce třetí měsíc po sobě. Eurostat uvedl, že vinou lednového skoku česká inflace vyrostla meziročně o 19 procent a byla nejvyšší po Maďarsku a Lotyšsku.

Za takový skok může fakt, že skončil úsporný tarif, kterým vláda od října do prosince dotovala elektřinu pro domácnosti. Šestiprocentní meziměsíční nárůst cen se tím ovšem vysvětlí jen zčásti. Pokud by tarif neexistoval, vypočetl Český statistický úřad, tak by meziměsíční inflace v lednu dosáhla 3,4 procenta. I takový výsledek je ovšem v Evropě unikátní, blíží se mu pouze Slovensko a Maďarsko.