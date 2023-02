Cash Only: Česko potřebuje novou energetiku. Jinak nás převálcuje Polsko

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Dost to spěchá. A bude to stát ranec, podle lidí z branže jen v Česku několik bilionů korun. Část mohou financovat evropské dotace, část soukromí investoři. Ale velká váha bude ležet na státu. Zajistit životně důležitý proces při tristním stavu veřejných financí a dramaticky rostoucích nákladech na státní dluh bude tvrdý oříšek.

Zatímco Česko plánuje výstavbu jednoho velkého reaktoru v Dukovanech do roku 2036 a jednoho malého moduláru v Temelíně do půli 30. let, polská vláda loni oznámila plán na dvě klasické jaderné elektrárny s šesti bloky, první reaktor se má rozjet za deset let. K tomu má ovšem polostátní PKN Orlen už brzy oznámit 26 lokalit vytipovaných pro výstavbu flotily 79 modulárních reaktorů od GE Hitachi. Termín dokončení? Do roku 2038.