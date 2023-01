Vláda chystá rozdělení ČEZ. Minoritáři při tom mají mít slabší hlas

Zatímco dnes musí s rozdělením společnosti souhlasit alespoň 90 procent všech akcionářů, po přijetí novely by k rozdělení ČEZ se zánikem účasti menšinových akcionářů mělo stačit pouze 85 procent hlasů přítomných na valné hromadě.

Podle informací z Ministerstva financí, které v ČEZ vykonává akcionářská práva, zatím není ve vládní pětikoalici rozhodnuto o tom, jak ČEZ rozdělit a případně jakou část z něj dostat plně pod státní kontrolu. „Ministerstvo financí se zabývá různými variantami dalšího směřování ČEZ. Rozhodnuto není, jasno o dalším postupu by mělo být zhruba do poloviny tohoto roku,“ sdělil minulý týden na dotaz SZ Byznys tiskový odbor úřadu.

Pod plnou státní kontrolu mohou s největší pravděpodobností přejít elektrárny, snáz by se pak z nich vykupovala elektřina za nižší než tržní ceny například prostřednictvím chystaného státního obchodníka.

Stát má v ČEZ 70procentní majoritu. „S novým pravidlem by stát rozdělení ČEZ snadno prosadil, na valných hromadách před covidovou pandemií běžně bývalo přítomno kolem 80 procent akcionářů, od covidu je účast nižší,“ říká minoritní podílník ČEZ Michal Šnobr. Stát tak na schůzi akcionářů snadno dosáhne potřebné 85procentní většiny.

Podle Šnobra jde ze strany státu o neférový postup. „O nutnosti zestátnit přinejmenším část ČEZ nikdo nepochybuje. Má-li se u nás stavět nový jaderný zdroj, nemůže to probíhat jinak než v režii státu – tak jako se to dnes dělá všude v Evropě,“ říká Šnobr. Stejně jako dalším minoritářům mu ale vadí, že vláda chce minoritáře připravit o jejich podíl snazší cestou, než jak to umožňuje dosavadní legislativa.