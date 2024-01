Turecká inflace znovu nabírá dech. Hotely zdražily skoro o 100 procent

Inflace je však podle agentury na cestě k tomu, aby se v květnu zvýšila nad 70 procent. Může za to rozhodnutí turecké vlády o zvýšení minimální mzdy o 49 procent, což představuje výrazný proinflační impulz. Některé banky na Wall Street kvůli tomu již varují, že turecká centrální banka bude muset zpřísnit měnovou politiku.

To by nebylo nic nového, od června minulého roku centrální bankéři pod vedením Hafize Gaye Erkana utahovali měnové podmínky prakticky při každém setkání. Úroková sazba se zvýšila o 34 procentních bodů. Ani tak to nestačilo.