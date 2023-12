Erdogan: Zrušte embargo, prodejte nám letadla. Pak projde Švédsko do NATO

„Pozitivní vývoj, který očekáváme jak v otázce (nákupu amerických) letounů F-16, tak i naplnění kanadských příslibů (ohledně zrušení zbrojního embarga), by našemu parlamentu pomohly k pozitivnímu přístupu ke Švédsku… Všechno to spolu souvisí,“ řekl Erdogan novinářům během pondělního letu z návštěvy v Maďarsku.

Erdogan tvrdí, že otázku vstupu Švédska do NATO projednal minulý týden v telefonátu s americkým prezidentem Joem Bidenem. „V telefonátu pan Biden řekl: ,Vy to (švédskou nabídku do NATO) schválíte v parlamentu a já to (prodej F-16) schválím v Kongresu',“ řekl turecký prezident.