Útoky v Rudém moři zpomalí a zdraží lodní dopravu. Problémů se bojí Ikea

Nedávné útoky jemenské militantní skupiny Húsíů na plavidla přinutily některé přední lodní společnosti změnit trasu, aby se vyhnuly Suezskému průplavu, nejkratší lodní trase mezi Evropou a Asií. Skupina se přihlásila k podpoře Hamásu a uvedla, že se zaměřuje na lodě směřující do Izraele. Podle BBC ale není jasné, jestli napadené lodě měly do Izraele opravdu namířeno.

Útoky na lodě podle BBC v posledních dnech zesílily. Swan Atlantic byla v pondělí zasažena neidentifikovaným objektem, zatímco společnost Maersk v pátek označila situaci za znepokojivou poté, co se málem srazila s lodí Maersk Gibraltar po dalším útoku na kontejnerovou loď.

Přesměrování některých zásilek okolo mysu Dobré naděje hlásí také americká společnost Mosaic, která vyrábí hnojiva. Veškerou přepravu ropy skrz Rudé moře pozastavil také ropný gigant BP a další společnosti. Například Electrolux, podle Reuters pracuje na nalezení co nejefektivnější alternativní trasy.

Nebezpečí v průplavu vyhnalo ceny přepravy zboží nahoru. V úterý stála přeprava jednoho kontejneru z Číny do Středozemního moře 2413 dolarů, což je oproti cenám z konce října 44procentní nárůst. Ještě na začátku tohoto roku přitom byla na historickém minimu 1371 dolarů, uvedl pro Reuters Eytan Buchman, marketingový ředitel společnosti Freightos, která poskytuje rezervační a platební platformu pro mezinárodní nákladní dopravu.

Kromě zdražení cen přepravy se očekává tak lehké zpoždění dodávky některých výrobků nebo růst spotřebitelských cen. Podle Bloomberg Economics by ale tyto problémy měly mít minimální ekonomický dopad. Jisté obavy má ale například Ikea nebo zmíněný Electrolux.

Delší dobu přepravy kvůli přesměrování podle Reuters očekává také mlékárenský gigant Danone. Pokud by situace trvala déle než dva až tři měsíce, skupina aktivuje plány na zmírnění následků, včetně využití alternativních tras po moři nebo silnici, kde to bude možné, uvedl pro BBC její mluvčí.

Společnost Project 44, která se zabývá výzkumem dodavatelského řetězce, pro BBC uvedla, že některé dovážené zboží by mohlo začít chybět na pultech již v únoru. Kromě zpoždění výrobků se delší cestou zvýší náklady na dopravu, což by mohlo mít dopad na ceny.

Nils Haupt, vedoucí komunikace lodní společnosti Hapag Lloyd, uvedl pro BBC, že rezervace nových nákladních cest budou dražší. Dodal však, že náklady na dopravu tvoří relativně malou část celkových nákladů na většinu výrobků, takže neočekává, že by spotřebitelé zaznamenali větší nárůst cen. Haupt rovněž uvedl, že narušení není tak závažné jako během pandemie. „Ano, je to náročné, ale nebude to znamenat, že budou v obchodech prázdné regály,“ řekl BBC.