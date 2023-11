Zamrazilová z ČNB: Debata o sazbách byla těsná

Někdo to zná ze sportu – ačkoli někdy výsledek vypadá jednoznačně, průběh zápasu takový vůbec nebyl. Něco takového se podle viceguvernérky České národní banky Evy Zamrazilové odehrálo na čtvrtečním zasedání bankovní rady, kde členové rozhodli, že měnová politika zůstane prozatím beze změn.

Pro to, aby hlavní úroková sazba ČNB zůstala na úrovni sedmi procent, hlasovalo pět členů bankovní rady, zatímco dva se vyslovili pro snížení na 6,75 procenta. Konkrétní jména centrální banka zveřejní 10. listopadu v rámci zápisu z tohoto jednání.

„Ta debata byla velice vyrovnaná. Rozdíl mezi těmi, kdo hlasovali pro snížení sazeb, a těmi, kdo byli pro stabilitu, byl jen malý, a to v tom, jak vnímali bilanci rizik. Všichni jsme byli velmi blízko postoji 50–50, nebyly mezi námi žádné velké rozdíly, šlo jen o to, jak vnímáme rizika a jakou jim dáváme váhu,“ řekla Zamrazilová na setkání s analytiky.

„Nebylo to tak, že by někdo dával jedné variantě 10 procent a druhé 90 procent, bylo to spíš 40–60 nebo poblíž 50–50. Neobjevily se žádné zvláštní rozdíly, pouze se možná ukázalo, že někteří z nás dávají přednost prorůstové měnové politice a někteří z nás jsou konzervativnější,“ řekla Zamrazilová.