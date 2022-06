Arca nabízí třetinu z dluhů, pro další peníze musejí věřitelé na Slovensko

Podstatou reorganizačního plánu, který má ukázat, jak se firma vyrovná s dluhy, je vytvoření nové firmy nazvané Noah. Do této společnosti se přesunou životaschopná aktiva ze skupiny Arca Capital, jejíž mateřskou firmou je právě Arca Investments. V rámci Noahu se má majetek dále zhodnocovat. Do pěti let se pak prodá a peníze si rozdělí věřitelé. Ti se stanou také akcionáři Noahu. Podle Arcy, která reorganizaci od začátku prosazovala, je toto řešení pro věřitele výhodnější než rozprodej majetku v konkurzu.

Pokud se vše podaří podle plánu, tak by nezajištění věřitelé měli z Arcy dostat nejpozději do pěti let zpět něco málo přes 31 procent svých pohledávek. To znamená, kdo si pořídil směnku Arcy za milion korun, vrátí se mu 310 tisíc. Arca přitom dříve slibovala věřitelům navrácení nejméně poloviny dluhů. Nezajištění věřitelé jsou ti, kterým Arca za půjčku neručí žádným majetkem. Takových je v kauze drtivá většina.