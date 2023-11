Show s vozíkem žene lidi do Německa, zlobí se potravináři kvůli Fialovu nákupu

Premiér Petr Fiala vzbudil pozornost svojí cestou do supermarketu v bavorském Waldsassenu, kde nakoupil deset základních potravin a srovnával jejich ceny s Českem.

„Místo toho, aby pan premiér hledal konstruktivní řešení, jak zlevnit potraviny v Česku, s odpuštěním kašle na české výrobce a raději dělá ‚show‘ s nákupním vozíkem,“ reagovala Večeřová. Podle ní by se měl premiér spíš zajímat o to, proč je v Německu nižší sazba DPH na potraviny nebo proč mají Češi jednu z nejvyšších cen energií v Evropě, což v důsledku zvyšuje také ceny potravin.

„Co mě ale zaujalo, jsou produkty mezinárodních firem prodávaných v Německu i u nás, protože tam je často rozdíl ve velikosti balení. Takže to, co vypadalo, že v ČR stojí méně, to tak vlastně úplně nebylo,“ zmínil se premiér o případu Coca-Coly a kečupu Heinz. Dodal, že po výrobcích bude chtít vysvětlení rozdílů v cenách.