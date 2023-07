Velké unikátní srovnání cen obchodních řetězců. Češi často zaplatí více

Ceny v obchodním domě Ikea se v úvodní tabulce nejvíce zelenají, protože jsou pro Čechy velmi výhodné právě mimo ČR. Z grafu níže je vidět, jak se u 14 z celkových 19 položek ceny pohybují nad průměrem, do něhož jsou zahrnuty všechny sousední země. Pouze pět položek je v cenově podprůměrném pásmu (zelené šrafování v grafu).

Do srovnání cen nejsou zařazeny polské prodejny, protože mnohé položky mají trochu jiné parametry a nelze je tedy porovnat. Kupříkladu nástěnný box na hadici je ve zbylých zemích včetně hadice v délce 35 metrů, v Polsku ale existuje jen varianta 30 metrů. Podobně europaleta má rozměry 120 × 80 × 13 cm, ovšem v Polsku je výška 11 cm.

Původně německá drogerie Rossmann nabízí své služby ve více zemích Evropy, z blízkých kromě ČR je to Německo, Polsko a Dánsko. Ceny se celkem poměrně liší. Není bez zajímavosti, že všechny tyto země platí jinou měnou, takže vzájemné srovnávání cen není tak jednoduché jako v případě zemí eurozóny.

Německo je u Rossmanna jednoznačně nejlevnější. Dokonce se zde Čechům ani nevyplatí moc zkoumat, co je levnější v Německu a co v ČR. Všech 14 zkoumaných produktů totiž bylo v Německu levnějších než v ČR.

To polský Rossmann je celkově levnější než český, ale už se najdou věci, u kterých je cena v Česku nižší. Pověst skandinávské drahoty potvrzují i dánské obchody této sítě, které jsou celkem ještě o nějakých 15 procent dražší než v ČR. Zde jsme naopak našli jenom jeden výrobek, který je v Dánsku levnější než v ČR (vonné perličky na praní), jinak vše bylo dražší.

České prodejny Kaufland mají v porovnání s dalšími zeměmi nejvyšší ceny. Nejlevněji v Kauflandu nakoupíte v Německu. Ovšem pozor, je třeba opět hlídat konkrétní položky, neplatí to plošně, ale jedná se o celkové průměry. Výjimkou je třeba vinná klobása, která v ČR vyjde na 110 Kč za kg, ale v Německu nebo na Slovensku na 140 Kč. Reprezentativní je například výživový doplněk Famibion 2, ten v Německu stojí v přepočtu zhruba 720 Kč, na Slovensku 790 a v ČR 800 Kč.

Namátkou třeba Sony Playstation 5 Standard Edition vyjde pro Čechy a Slováky na 14 500 korun, Němci pak zaplatí v přepočtu necelých 12 tisíc. U mobilu Google Pixel 6 je to ale naopak. V českém a slovenském Kauflandu je nabízen zhruba za 12 000 korun, v německém potom v přepočtu za 14 000 korun. Plus je třeba hlídat ceny za dopravu, která je v Německu často nabízena zdarma, ale v Česku je zpoplatněna (někdy symbolicky, někdy více).

Podívat se na zahraniční leták se může dost vyplatit. To ukazuje příklad dámského městského elektrokola. Identické kolo stojí v českém i německém Kauflandu přes 19 000 Kč. Ve slovenském ale skoro o 5 000 Kč méně.

Do srovnání jsme nezařadili obchodní řetězec Lidl, neboť jeho online nabídka zahrnuje takřka výhradně spotřební zboží, ovšem nikoli potraviny. Nicméně ze základního porovnání vyplývá, že i spotřební zboží z aktuální nabídky tzv. akcí je v Česku zhruba o 20 procent dražší než v Německu (porovnali jsme tři položky z aktuálního letáku: paddleboard, nafukovací kajak a pumpa pro kajaky). Podrobnější srovnání cen potravin Lidlu provedly Seznam Zprávy nedávno a vyplynulo z něj, že český Lidl byl v porovnání se všemi sousedními zeměmi druhý nejdražší hned po slovenském.

Najít odpověď není jednoduché. Vlivů je hodně, ale ne všechny dávají na první pohled smysl. Třeba skutečnost, že Češi neplatí společnou evropskou měnou. Změny kurzu koruny se jistě do konečných cen nadnárodních řetězců promítají, jenže koruna je v současné době relativně silná a ceny jsou přesto vysoké. Navíc kupříkladu Polsko také ještě nezavedlo euro a ceny jsou zde viditelně nižší.

Do konečné ceny produktu, kterou vidíme na cenovkách v obchodech, se propisují také různé poplatky a náklady spojené s dopravou, regulační požadavky, místní sazba daně, velikost trhu a případná konkurence dalších řetězců. Na trzích s větším počtem zákazníků a větší konkurencí mohou být ceny nižší, protože společnosti se snaží přilákat zákazníky nabídkou výhodných cen.

Velký vliv má i to, jak si samy regionální pobočky stanovují ceny. „Pobočky Ikea v jednotlivých zemích nakupují výrobky od společného dodavatele a poté samy stanovují koncové ceny,“ popsala mluvčí slovenské pobočky švédského nábytkového řetězce Lenka Kotlebová.

Většina českých rodin se čas od času uchyluje k zahraničním nákupům. Téměř polovina domácností si alespoň jednou za čas udělá zásobovací nákup v některé ze sousedních zemí. Ukazují to i exkluzivní data Isposu pro projekt Seznam Zpráv Jak se žije v Česku .

Češi nakupují v zahraničí hlavně potraviny. Zdaleka nejvíc provozují nákupy v zahraničí lidé mezi 30 a 60 lety, mladí do 30 let podle průzkumu za hranicemi nakupují zhruba ve stejné míře jako senioři nad 60 let.