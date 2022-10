Billa vyřadila zboží, které stresuje zvířata. A vyzvala k tomu i ostatní

„Během novoročních oslav jsou to právě zvířata, kdo nejvíce kvůli zábavní pyrotechnice strádá. Jako maloobchodní prodejce jsme se rozhodli situaci řešit způsobem, který se logicky nabízí, a to vyřazením pyrotechniky z naší nabídky,“ vysvětlil generální ředitel Billa ČR Liam Casey.

Billa k zákazu vyzvala také ostatní obchodní řetězce. „Billa již nyní apeluje na své zákazníky, partnery i konkurenční řetězce, aby se k této aktivitě přidali. Jakákoliv pomoc ze strany EU nebo Ministerstva životního prostředí by byla určitě vítána,“ uvedl ředitel. Konkurence se však sortimentu nehodlá vzdát.

Penny Market nicméně dodal, že v posledních letech vyzývá zákazníky, aby nákup zábavní pyrotechniky zvážili, protože stresuje zvířata. „Případně aby využili tichou pyrotechniku, kterou již několik let zařazujeme do nabídky,“ dodal.

Podle Petra Stýbla by nicméně ani plošné zákazy nepomohly, protože už dnes si obce používání pyrotechniky regulují vyhláškami, ale zákazy nikdo nedodržuje a tresty za to nepadají. „Jsme spíše pro vysvětlování a edukaci, sázíme spíše na to, že se lidi podaří vychovat k tomu, aby tuto hloupou zábavu nepoužívali,“ řekl Stýblo.