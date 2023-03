Vepřové je zakleté. Šéf masokombinátu zavřel byznys a vrátil se za pult

Dvě stě tun zbouraného masa týdně, technologie za desítky milionů a kamiony, které zavážejí maso téměř do všech velkých českých masokombinátů. Tržby atakující miliardu a stovka vlastních zaměstnanců. Za 25 let se společnost Jakub Kubín z pražských Strašnic stala významný hráčem na českého trhu s masem. Jenže počátkem letošního roku všechno skončilo.

„Nebyly jistoty, že to zvládneme. Neustále jsem přemýšlel nad tím, jestli budu mít na výplaty, jestli mi někdo zaplatí, nebo nezaplatí a jestli pak zaplatím já. Valilo se to na mě ze všech stran. Byl jsem v takovém stresu, že jsem za dva měsíce zhubl 20 kilo, přidaly se zdravotní problémy,“ vzpomíná Kubín na moment, kdy se rozhodl, že s podnikáním skončí.

„Belgie zdražovala, ale Španělé díky levnějším energiím a dotacím na selata drželi ceny. Jejich maso sice není tak dobře opracované ani tak čerstvé, ale je o sedm korun na kilo levnější, a to rozhodlo. Lidem je totiž dnes jedno, co jedí, a zvlášť v masných výrobcích,“ dodává Kubín s tím, že k jeho rozhodnutí přispěla i obrovská nejistota.

„Ještě na podzim nám nikdo nedokázal říct, jak to bude s elektřinou. Zvedla se nám o sto procent. To samé plyn a do toho obrovská inflace v provozu. Jenom na režiích a bez výplat zaměstnanců jsem byl na sto milionech. Neustále jsem jen počítal a bylo jasné, že to nemůže vyjít. Do toho lidé začali šetřit, a to i na kvalitním jídle,“ popisuje Jaroslav Kubín s tím, že v závěru roku padlo rozhodnutí zavřít a všech sto zaměstnanců propustit. Vládní strop na elektřinu podle něj situaci nevyřešil a nejhorší byla právě nejistota.