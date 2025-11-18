Ceny průmyslových výrobců dál klesají

Hlavní obsah

Ceny zemědělských výrobců byly v říjnu meziročně vyšší o 3,2 %. Naopak v průmyslu klesly o 1,2 %. Data dnes zveřejnil Český statistický úřad.

Článek

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců vzrostly o 3,0 % a meziročně byly vyšší o 3,2 %. Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně klesly o 0,1 %, meziročně o 1,2 %. Ceny stavebních prací meziměsíčně vzrostly o 0,1 % a meziročně byly vyšší o 3,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 0,3 % a meziročně byly vyšší o 4,3 %.

Oproti loňsku vzrostly ceny především v živočišné výrobě, kde byl nárůst o 17,3 %. Ceny vajec vzrostly o 48,3 %, skotu o 42,7 %, mléka o 17,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se meziročně snížily o 1,2 % (v září o 1,0 %). Klesly zejména ceny koksu a rafinovaných ropných výrobků. Nižší byly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 2,6 %, chemických látek a přípravků o 7,8 % a černého a hnědého uhlí a lignitu o 10,0 %.

Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily o 3,2 % (v září po zpřesnění o 3,3 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,9 % (v září o 1,0 %).

„Od letošního února ceny průmyslových výrobců stále meziročně klesají, tentokrát o 1,2 %. Naopak ceny stavebních prací se meziročně zvýšily o 3,2 % a ceny tržních služeb pro podniky o 4,3 %. Ceny zemědělských výrobců meziročně zpomalily svůj růst na 3,2 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

