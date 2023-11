Češi Green Deal nechápou. Zkusíme to změnit, plánují firmy a banky

„Naším cílem je postavit debatu do věcné roviny. Věcně se bavit o tom, co můžeme vidět za dekarbonizací a proč je Green Deal jako cíl správně,“ prohlásil šéf ČEZ Daniel Beneš. Podobně záměry shrnul ředitel Komerční banky a šéf aliance Jan Juchelka. Podle něj bude hlavním úkolem „odstranit z Green Dealu ideologii“.

Green Deal se používá jako označení pro tři roky starou dohodu zemí EU, že dohromady sníží do roku 2030 emise skleníkových plynů aspoň o 55 procent. Jako srovnávací základna se bere rok 1990 a zatím je cíl splněn zhruba z poloviny. Do roku 2050 se počítá s úplnou dekarbonizací, tedy s poklesem emisí na nulu.

Česko už se proti roku 1990 dostalo se svými exhalacemi podle unijní databáze EDGAR dolů o 36 procent. To je způsobeno hlavně pádem těžkotonážní komunistické ekonomiky a jejím přerodem v 90. letech. V poslední dekádě se však pokles skoro zastavil. V nejbližších letech se má v rámci Green Dealu radikálně zrychlit.

Fialova vláda odeslala minulý měsíc do Bruselu svůj klimatický plán a do roku 2030 v něm počítá s poklesem emisí o 63 procent proti roku 1990. Podle dokumentu je takový vývoj v Česku do velké míry už předurčen tím, jaká opatření začnou platit v celé EU v rámci dohod uzavřených za poslední tři roky.