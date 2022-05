Česká Mana staví automat na amarouny: Pohleďte, jak hodlá krmit astronauty

Startup Rocket Lunch založený podnikatelem Jakubem Krejčíkem, který stojí za značkou jídla z prášku Mana, má na pilno. NASA si ho vybrala jako jeden ze šesti podniků, které jí na konci roku mají představit funkční prototyp komplexního systému na výrobu pokrmů ve vesmíru.

„Vyvíjíme automat, který bude z prášku, oleje a vody vyrábět a vydávat jídlo pro čtyři lidi po dobu tří let, a to nejen v potřebném nutričním a kalorickém složení, ale i textuře a tvaru. Celá technologie se musí vejít do kvádru o objemu dvou metrů krychlových. Máme už linky, které vyrábějí na podobném principu ManaBurger, ale mají 15 až 20 metrů. Technologii tak musíme výrazně zmenšit, upravit a vylepšit,“ říká Krejčík, zakladatel společnosti Heaven Labs vyrábějící práškovou stravu zhruba osm let.

Soutěže o dodávku vesmírného jídla se v rámci takzvaných Výzev století (Centennial Challenges) vyhlášených NASA na začátku loňského roku účastnily stovky firem a americký úřad 18 z nich na přelomu roku řekl, ať pokračují se svým výzkumem dál. Šest firem pracuje na prototypu komplexního systému výroby a výdeje jídla, šest vytváří subsystém vyrábějící pouze suroviny a šest společností zdokonaluje další subsystém – stroje na zpracování konkrétních jídel. Český startup tak v současné chvíli soutěží jen s pěti dalšími týmy.

„Od začátku jsme připraveni na to, že šance na vítězství je v celosvětové konkurenci velmi malá. Ale nemyslíme na to a soustředíme se jen na cíl a to, abychom uspěli. První postup nás velmi povzbudil – dodal nám palivo a hoříme ještě více než předtím,“ říká nadšeně 38letý podnikatel.

Vedle morální vzpruhy dostal startup po prvním postupu od NASA také 25 tisíc dolarů, které zhruba pokryly náklady pro přípravu první části vývoje. Krejčíkův tým má nyní šest lidí, ale v průběhu roku ho začne rozšiřovat o experty na modelování, simulace a konstrukce a bude spolupracovat s externími dodavateli. Musí však velmi hlídat náklady, protože NASA proplácí projekty zpětně až v okamžiku, kdy uspějí. Na funkční prototyp jídelního automat má vyčleněno 140 tisíc dolarů.

Co je Artemis? Kosmický program NASA, který má obnovit pilotované lety na Měsíc. Přistání je v tuto chvíli naplánováno na rok 2025. Posádku budou tvořit čtyři lidé, kteří mají na lunárním povrchu během tří let položit základy výzkumné stanice, jež má pomoci naplnit další cíl – vyslat člověka na Mars. Posádka poletí raketoplánem Starship od společnosti SpaceX.

Sám Krejčík odhaduje, že náklady na výrobu se budou pohybovat na úrovni 160 tisíc USD, ale ideálně by je chtěl dostat na hranici 100 tisíc. „Musíme být zkrátka kreativní a efektivní. Důležitou součástí posuzování funkčnosti prototypu bude vedle vlastní výroby a výdeje také poměr mezi energetickými vstupy a výstupy, a to včetně zdrojů na oplachování vnitřních součástí a surovin, které se v průběhu „vaření“ ztratí. Ten poměr musí být samozřejmě co nejnižší,“ vysvětluje Krejčík.

Samotný automat bude mít na dvou metrech čtverečních zabudovanou baterii napájenou na přesně definovaný denní příkon energie, vyrovnávací záložní zdroj, který bude dodávat potřebné množství energie na přípravu čtyř jídel najednou v době snídaně, oběda a večeře, systémy na čištění vody a par a součástky na opravy stroje. Posádka totiž bude moci údržbě Bistromathicu, jak startup svému automatu říká, věnovat čtyři hodiny týdně.

Že by automat přímo uvařil pivo, to nepůjde, ale vyrobit z dané směsi, kterou doplníme vodou a karbonizujeme, něco jako nealkoholické pivo, to by šlo. Budeme o tom uvažovat. Jakub Krejčík, Rocket Lunch

Samotné suroviny nejsou součástí automatu, ale budou k němu připojovány ze skladu, který má zhruba 20 metrů čtverečních.

V horní části automatu budou jednotky, které budou nasávat suroviny, míchat je, šlehat, přidávat do nich vodu, péci je a tvarovat konečné jídlo tak, že burger bude mít skutečně tvar burgeru, masové kuličky se budou podobat těm, co znají lidé z jídelny Ikea, dezert bude mít podobu pyramidy, pečivo se vyklopí na tác jako bulka a míchaná vejce budou velmi podobná těm, která člověk doma leje na pánev.

Vesmírnou stravu budoucnosti zpopularizoval v Česku v 80. letech minulého století seriál Návštěvníci, v kterém cestovatelé z budoucnosti pojídali automatem vyráběnou stravu zvanou „amarouny“.

„Plánujeme vytvořit čtyři různé chody na snídani, oběd a večeři, tedy 12 menu. Vše bude podáváno ve třech podobách: tekuté jako čaj, káva, shake, polotekuté jako jogurt, polévka či kaše a pevné jako je burger, masové kuličky či dezert,“ říká podnikatel. A šlo by třeba z prášku vyrobit i pivo? „Že by automat přímo uvařil pivo, to nepůjde, ale vyrobit z dané směsi, kterou doplníme vodou a karbonizujeme, něco jako nealkoholické pivu, to by šlo. Budeme o tom uvažovat,“ dodává.

Zásadní je však to, aby byl automat schopen spolehlivě a pravidelně vydávat přesně naprogramovanou stravu vypočítanou na 3 tisíce kalorií na den na jednoho člověka. Za tři roky tak bude muset být schopen vyprodukovat 13 140 000 kilokalorií.

„Ačkoliv si budou moci astronauti zvolit, co chtějí jíst, není možné, aby si volili jen jeden druh jídla a další nechávali. Musí se jíst postupně vše,“ popisuje vizionář, který by se klidně sám vydal na Mars, pokud by se za jeho život dostalo cestování k této planetě na turistickou úroveň.

„Ač o kolonizaci Marsu můžeme uvažovat třeba až v horizontu 50 let, nevadí mi, pokud se toho nedožiju. Jsem jen rád, že v rámci mise Artemis můžeme takové myšlence přispět,“ popisuje svůj motiv většinový vlastník společnosti Heaven Labs, jejíž obrat v roce 2020 přesáhl podle obchodního rejstříku 150 milionů korun.

A co bude, když si NASA nakonec český projekt nevybere? Najde uplatnění jinde? „V rámci naší společnosti určitě, vedle burgerů budeme moci vyrábět další pokrmy. Zda by o to měly zájem další společnosti, to se uvidí. Mohlo by to být využitelné i v jiných částech výzkumu vesmíru. Na Zemi si dokonce takový automat dokážu představit i k volnému využití ve veřejném prostoru,“ dodává Krejčík.