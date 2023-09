Česko jedná o další kapacitě v LNG terminálech. Rýsuje se Rujána

Provozovatel terminálu Deutsche ReGas oznámil , že v tendru umístil kapacitu v terminálu čtyři miliardy metrů krychlových, kterou by měl nájemce k dispozici na 10 let.

Jeho výhodou je, že se nachází v blízkosti ústí plynovodu Nord Stream, odkud vedou plynovody EUGAL a OPAL přímo do Česka. Česko by tak mělo přímé napojení na terminál a zároveň by nemuselo platit tranzitní poplatky na hranici mezi Německem a Nizozemskem, které hradí při přepravě plynu z terminálu v Eemshavenu. Jako minus se však jeví mořská trasa, po níž tankery musí projet přes Severní moře do Baltského moře.