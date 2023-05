Evropa lije miliardy do LNG terminálů. Za pár let mohou přijít vniveč

Evropa se po ruské invazi na Ukrajinu dala do budování větší infrastruktury pro LNG. Pokud ale budou postaveny všechny plánované terminály, hrozí, že se z infrastruktury za miliardy eur stanou v dlouhodobém horizontu zbytečná aktiva. Podle jednoho ze scénářů Mezinárodní energetické agentury může Evropská unie do roku 2030 snížit spotřebu plynu o téměř 45 %, protože přechází na obnovitelné zdroje energie.

Odhady se shodují v tom, že v tomto desetiletí poptávka po LNG poroste, uvádí Bloomberg. Společnost S&P Global Commodity Insights očekává, že nákupy zkapalněného paliva dosáhnou vrcholu v letech 2028 až 2029 a v následující dekádě klesnou. I když na úroveň, která by mohla být stále vyšší než v loňském roce. Také podle Institutu pro energetickou ekonomiku a finanční analýzu může do konce tohoto desetiletí kapacita dovozu LNG do Evropy vzrůst, a to přibližně o 50 %.