Šéf terminálu, odkud bere plyn Česko, slibuje levnější plyn

Terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG) v nizozemském Eemshavenu je první, který se otevřel od začátku války na Ukrajině. Jeho celková kapacita 8 miliard kubíků ročně, z níž má 3 miliardy rezervované Česko, je však jen kapkou v moři toho, co Evropa spotřebuje. Proto zatím nebude mít na cenu zemního plynu pro evropský trh zásadní efekt. To se ale časem změní.

Zvýšení dovozu zemního plynu ze zámoří sníží potřebu odebírat surovinu z Ruska, což by uklidnilo energetické trhy. Ty nyní reagují na v podstatě ukončení ruských dodávek přes plynovod Nord Stream 1 a ceny dramaticky rostou.

Přesto je terminál pro některé státy zásadním krokem ke snížení závislosti na ruském plynu. Tu českou by měl snížit o třetinu. Energetická bezpečnost je hlavním důvodem, proč k sobě Evropa stahuje poptávku po LNG z celého světa.

Doposud byla největší poptávka po LNG v Asii, jež stoupla po havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě, kterou v roce 2011 poničila tsunami. Válka na Ukrajině to však změnila a LNG bude nyní více směřovat do Evropy. „Co vidíme už nyní, je, že LNG určené pro Asii se teď prodává na evropský trh,“ říká Fennema.

Vyšší poptávka u nás po surovině ze zámoří však bude mít dopad na situaci na ostatních kontinentech. „Nejspíš to bude znamenat, že se rozeběhne víc uhelných elektráren než plynových,“ dodává.

Trh se zkapalněným zemním plynem je nyní pod tlakem. O samotné LNG roste zájem, zároveň i o jeho skladování, přepravu a znovuzplyňování. Plynaře tak staví do složité pozice. „Není to jednoduchá situace. Když vidíme zákazníka, kterým je energetický obchodník, musí být připraven zaplatit více než ostatní. Pak dostane, co chce,“ říká Fennema.