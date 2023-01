Nahradit ruský plyn se zatím nepodařilo. Ale díky LNG k tomu Evropa spěje

Dovoz LNG do zemí Evropské unie a do Velké Británie se v loňském roce zvýšil zhruba o tři čtvrtiny na 137 miliard m3 plynu po regasifikaci tedy znovuzplynění. LNG má zhruba 600krát menší objem než zemní plyn v plynném skupenství.

Druhý plovoucí terminál nedaleko Lubminu funguje od poloviny ledna. Jde o plovoucí regasifikační jednotku, do které se dovezený zkapalněný plyn přečerpá a následně převede do plynného skupenství.

Německu však bude trvat ještě několik let, než se závislosti na ruském plynu zcela zbaví. Před válkou do země proudilo zhruba 56 miliard kubíků plynu z Ruska. Podle ministerstva hospodářství naistalují Němci dostatečnou kapacitu až v roce 2026. Do roku 2030 by měly dovozní kapacity činit 80 procent celkové spotřeby, tedy 76,5 miliardy kubíků. Kromě LNG však Německo odebírá plyn také z Norska a Nizozemska.