Pětina plynu může přijít ze západu. Jenže kde ho vzít a jak ho sem dostat

„Minulý týden jsme uspěli v aukci a pronajali jsme si na pět let kapacitu dvě miliardy kubických metrů plynu v LNG terminálech v Holandsku,“ řekl v neděli v Otázkách Václava Moravce ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

V Evropě je 32 terminálů zajišťujících příjem a zpětné zplynování LNG, nacházejí se vždy na pobřeží. Zkapalněný plyn se do těchto míst přiváží z těžebních stanic v tankerech.

„Do budoucna, ve spojení s ukončením dodávek ruského plynu a vybudováním nových LNG terminálů, se způsob provozu německé soustavy upraví tak, aby bylo možné dopravit plyn i ze západu na východ, tedy i do Česka,“ ujišťuje Kocůrek.

Jednou z cest by mohlo být takzvané swapování, tedy výměna vzdáleného plynu za nám bližší. „LNG se v nejbližší budoucnosti zřejmě nedostane do Česka ve fyzické formě, ale to nevylučuje možnost takzvaného swap obchodu. Tedy kontraktu s partnerem, který spotřebuje náš nakoupený LNG a dodá nám energetický ekvivalent jiného plynu prostřednictvím existující přepravní cesty. Tedy potrubní plyn z Norska či Ruska,“ řekl v minulosti ČTK ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.