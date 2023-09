E-shop Mamut je v konkurzu, vládu nad jeho majetkem převzal správce

Městský soud v Praze vyhlásil konkurz v případě zkrachovalého e-shopu Mamut.cz provozovaného firmou Mammoth. Stalo se tak více než dva měsíce od doby, co o konkurzu rozhodla schůze věřitelů.

Část věřitelů kvůli dlouhé prodlevě vyjadřovala znepokojení. Firmě namočené do obřího průšvihu se ztracenou elektronikou a penězi to totiž poskytlo „oddechový čas“ a možnost dále nakládat s majetkem. Mammoth patří do skupiny Unicorn miliardáře Vladimíra Kováře.