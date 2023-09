Unicorn se snaží očistit od průšvihu se zmizelými iPhony za miliardy

Případ zmizelých iPhonů a další elektroniky značky Apple z e-shopu Mamut.cz představuje reputační problém pro softwarovou skupinu Unicorn miliardáře Vladimíra Kováře. A to nejen proto, že je Kovář přes několik dalších firem koncovým majitelem firmy Mammoth, která e-shop Mamut.cz provozovala.

„Skupiny Unicorn a Plus4U jsou soustavami samostatných společností s právní subjektivitou a se svými statutárními orgány. Za každou jednotlivou společnost mohou závazně jednat pouze její statutární orgány, a to v souladu se zápisem v obchodním rejstříku,“ odpověděla tisková zástupkyně e-shopu Mammoth Aneta Havlová na e-mail s otázkami zaslanými na mediální kontakt Unicornu.

Hlavní postavou celé kauzy je podnikatel Břetislav Janoušek. Z e-shopu Mammoth odebíral ve velkém telefony za účelem jejich dalšího pronájmu koncovým zákazníkům prostřednictvím svých firem J.A.E. a SBJ Trade. Celkem to bylo 107 tisíc telefonů Apple a 361 tisíc sluchátek AirPods.

Na konci minulého roku však začal mít problémy s platbami za elektroniku. Problémy se vystupňovaly letos na jaře. Po zastavení plateb od Janouškových firem se do problémů dostala i firma Mammoth a zkrachovala. Po Janouškovi, telefonech i penězích se slehla zem. Dodavatelé elektroniky Apple, společnosti T-Mobile a J&T Leasing, hlásí škody v miliardovém řádu.

Přestože Janoušek žádnou oficiální pozici v Mammothu nezastával, byl loni spolu s jednateli e-shopu přizván v Unicornu do pracovní skupiny nazvané Top Management. V tomto poradním orgánu se potkávají vrcholoví manažeři holdingu včetně samotného Vladimíra Kováře.

V roce, kdy se začaly klubat problémy Mammothu, tak měl Břetislav Janoušek přístup do nejvyšších pater Unicornu. A bylo by s podivem, pokud by tam o byznysu Mammothu a jeho firem nehovořil.