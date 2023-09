Fond s vazbami na padlou Arcu prodá domy za miliardy

Dění kolem padlé investiční firmy Arca Investments opět nabírá na obrátkách. Vše spustilo červencové zamítnutí reorganizačního plánu ze strany věřitelů. Představitelé Arcy přišli po soudním zásahu o zbytek pravomocí nakládat s majetkem. Veškeré pravomoci přešly na insolvenčního správce.

Vedle toho se začalo hrát o to, kdo převezme majetek spřízněných fondů spravovaných společností Redside. Hodnota prodávaných nemovitostí je kolem osmi miliard korun. Redside byla s Arcou finančně a z menší části i vlastnicky propojená. Nejhodnotnějším fondem spravovaným firmou Redside je Nova Real Estate. Je v něm 18 nemovitostí za zhruba osm miliard korun. Zahrnuje kancelářské budovy v Praze, nákupní parky se supermarkety i průmyslový areál na Slovensku.

„Je čas si otevřeně přiznat, že stín krachu skupiny Arca těžce dopadl na pověst Redside. Nyní nemáme šanci a už ani ambici rozvíjet naše fondy, naše podnikání a usilovat o obnovení plné důvěry investorů. Postupně jsme, z různých důvodů, avšak vždy souvisejících s Arcou, museli všechny fondy uzavřít. Zároveň silně vnímáme, že naši investoři chtějí své pozice zpeněžit a získat investované prostředky zpět,“ popsal šéf Redside Rudolf Vřešťál v oznámení investorům situaci fondů.

Na konci července proto fond Nova Real Estate vyhlásil pozastavení odkupu a vydávání investičních akcií, a to až do 24. ledna příštího roku. Do té doby se musí rozhodnout, co se s majetkem fondu stane dál.

Jednání s investorem

„Stále pracujeme na možnosti dokončit dohody se strategickým investorem, který by vyplatil investice skupiny Arca i ostatních investorů, kteří si přejí opustit fond. Fondy by převzal, stabilizoval a znovu otevřel,“ sdělil na dotaz SZ Byznys Vřešťál.

„Pokud dohody se strategickým investorem nedosáhneme do konce pozastavení fondu Nova Real Estate, to je do šesti měsíců, fond ke konci tohoto období vstoupí do likvidace. Pak začneme prodávat nemovitosti podle strategie, kterou připravíme,“ doplnil šéf Redside.

Na prázdninových schůzích věřitelů Arcy Investments se z prodeje nemovitostí fondu Nova Real Estate stalo velké téma. Jsou to právě oni, kdo má z těchto realit profitovat. Hlavní otázkou je, zda nepříliš dobrá situace na nemovitostním trhu nesrazí výnos z prodeje a na koho dopadne případná srážka z ceny budov.

„Domníváme se, že pokud by bylo portfolio uvedeno na trh dnes, vyvolalo by značný zájem investorů. Nejatraktivnější by byla dílčí portfolia spojená zejména s maloobchodním a kancelářským využitím. Očekáváme však, že společnost Redside s prodejem portfolia jako dílčích portfolií nebo jednotlivých aktiv vyčká do doby, než se situace na trhu zlepší, aby dosáhla maximální hodnoty aktiv pro své akcionáře,“ komentoval možný vývoj ceny oslovený Fraser Watson, ředitel investičního poradenství v realitní společnosti Savills.

Zplanělé sliby

Arca Investments je jedním z největších bankrotů posledních desetiletí. Množství lidí svěřilo firmě s vidinou vysokého zhodnocení kolem 20 miliard korun. Arca věřitelům dlouho slibovala, že nejvíce peněz jim vrátí prostřednictvím insolvenční reorganizace. Jenže kvůli průtahům a netransparentním operacím představitelů Arcy nakonec reorganizační plán sestavený jejími manažery a poradci věřitelé smetli.

Vzápětí insolvenční správce Lee Louda dal soudu návrh, aby představitelům Arcy odebral jakékoliv pravomoci nakládat s majetkem. Městský soud v Praze tomu vyhověl. Zákaz platí pro manažery Arcy až do doby, než se vyjasní, co bude s firmou dál.