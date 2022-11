Zkrachoval slovenský pilíř reorganizace padlé Arcy

Slovenský soud zahájil konkurz na majetek velkého poskytovatele spotřebitelských úvěrů Silverside. Případ má ale významný dopad také do České republiky. Firma Silverside je totiž důležitou součástí reorganizace zkrachovalé investiční společnosti Arca Investments. Rozvoj Silverside měl věřitelům Arcy přinést zpět alespoň část jejich pohledávek.

„Tvrzení Petra Janigy, že jsem způsobil konkurz Silverside, považuji za nepravdivé a budu na něj reagovat podáním žaloby na ochranu osobnosti. To, že jsem způsobil konkurz Silverside je asi taková pravda jako to, že úpadek Arcy Investments způsobil koronavirus,“ reagoval okamžitě někdejší šéf Silverside Michniewicz.

Podstatou reorganizačního plánu je vytvoření nové firmy nazvané Noah. Do této společnosti se přesunou aktiva ze skupiny Arca Capital, o nichž firma tvrdí, že jsou životaschopná. Mezi nejvýznamnější patří právě nebankovní půjčovatel Silverside. V rámci Noahu se má majetek dále zhodnocovat. Do pěti let se pak prodá a peníze si rozdělí věřitelé. Ti se stanou také akcionáři Noahu.