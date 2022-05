Správce Arcy žaluje předčasně vyplacené věřitele o téměř čtyři miliardy

V kauze zbankrotované investiční společnosti Arca Investments uplynula lhůta pro podání žalob ze strany insolvenčního správce. Odpůrčími žalobami se domáhá vrácení peněz od věřitelů, kteří na rozdíl od jiných měli to štěstí a dostali od Arcy peníze v době, kdy už přitom byla v úpadku. Z hlediska počtu podaných žalob by to měl být podle dostupných informací rekord v tuzemských insolvenčních řízeních.

Lidé investovali do směnek Arcy s vidinou vysokého zhodnocení. Většinou to byly krátkodobé půjčky, nezřídka i na pouhé tři měsíce. Arca měla z těchto peněz financovat dlouhodobé projekty. Věřitelé přihlásili do insolvence s Arca Investments celkem 23 miliard korun. Z toho bylo na podzimní schůzi věřitelů přiznáno 16 miliard. Je to největší tuzemský bankrot od 90. let.