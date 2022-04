Špatná zpráva pro ty, kteří půjčili Arce. Majetek je oproti dluhům desetinový

Znalci vyhotovený odhad hodnoty majetku Arcy Investments tedy činí pouze jedenáct procent z hodnoty pohledávek. Firma ale slibuje, že díky plánované reorganizaci přinese věřitelům zpátky polovinu z pohledávek. Kouzlo celé operace s nárůstem hodnoty majetku má spočívat podle posledních dostupných informací v tom, že klíčové projekty Arcy poběží dál a neprodají se hned, jako by tomu bylo v případě konkurzu. Následný prodej pak má vytvořit kýženou větší hodnotu pro věřitele.

„Ve znaleckém posudku nejsou zohledněna pozitiva, která by měla být dána reorganizací, zde primárně získaná navrhovanou transformací aktiv. Dále je zapotřebí zdůraznit, že posudek neoceňuje slovenská aktiva, to jsou ta aktiva, která budou náležet do slovenské majetkové podstaty po zahájení vedlejšího insolvenčního řízení na Slovensku,“ řekl insolvenční správce Arcy Lee Louda.