V kauze Arca padly první žaloby kvůli upřednostňování „VIP“ věřitelů

Společnost HiLow patřila podle Veličova vysvětlení do skupiny firem vzešlých z vnitřní reorganizace Arcy. Byly zapojené do holdingového financování v Arce. Peníze proto podle Veliče proudily jak z Arcy do těchto firem, tak obráceně.

Ve druhém případě žaloba insolvenční správce zamířila na byznysmena Petra Boumu, spoluzakladatele sázkové společnosti Fortuna, který po jejím prodeji ještě pár let dál podnikal v hazardu. V dubnu 2020 dostal Bouma na rozdíl od dalších věřitelů zpátky ve dvou splátkách 161 milionů korun, které investoval do směnek Arcy. Podle správcovy žaloby musela Arca vědět, že těmto platbami poškodí ostatní věřitele.

Vůbec první Loudova odpůrčí žaloba směřovala už v říjnu 2021 proti transakcím mezi firmou OH Investments Holding a fondy spravovanými společností Redside. OH Investments Holding patří do zájmové sféry bývalého šéfa skupiny Arca Pavola Krúpy, ve fondech z Redside je zase Arca významným akcionářem. Na základě transakcí z první poloviny roku 2020 měl OH Investments Holding dostat z fondů 661 milionů korun. Žaloba insolvenčního správce a s ní související předběžné opatření soudu tomu na poslední chvíli zabránili.